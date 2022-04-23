Леброн Джеймс пообещал больше никогда не пропускать плей-офф

Звездный форвард «Лейкерс» написал в твиттере о том, что его команды больше никогда не пропустят розыгрыши плей-офф.

«Я способен на это и больше не допущу в своей карьере, чтобы мои команды пропускали плей-офф! От этого очень больно.

Ладно, продолжу смотреть эти матчи», – написал 37-летний Джеймс.

Леброн не смог вывести «Кавальерс» в плей-офф в дебютном сезоне, а затем дважды пропускал решающую стадию чемпионата после перехода в «Лейкерс» – в 2019 году и в 2022-м.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века