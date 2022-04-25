Алекс Карузо может пропустить 5-й матч из-за сотрясения мозга

Атакующий защитник «Чикаго» по-прежнему находится в протоколе по сотрясению мозга. Об этом сообщил главный тренер команды Билли Донован.

Участие Карузо в пятом матче серии первого раунда плей-офф с (1-3), который состоится во вторник, остается под вопросом.

Карузо ударился головой о плечо соперника в конце второй четверти четвертого матча серии. После этого игрок не выходил на площадку.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас рубится с чемпионом. А что было с «Буллз» после эпохи Джордана?