Сергей Кущенко – о первом раунде плей-офф Лиги ВТБ: «Разгромы не украшают наше соревнование»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от первых матчей плей-офф, отметив, что лиге надо держать уровень баскетбола на высоком уровне – разгромы не украшают турнир.

«Нам этот раунд плей-офф показывает, какие требования надо предъявлять командам на следующий сезон. И к тем, которые уже играют, и к тем, которые хотят зайти в лигу. Уровень баскетбола надо держать на высоком уровне. Разгромы не украшают наше соревнование.

Почти все команды из верхней четверки явно сильнее соперников. Понятно, что есть объективные причины, но лиге надо будет пристально следить за командами, за тем, как они формируют состав к новому сезону.

«Нижний» даже в таком составе, потеряв много игроков, дает бой ЦСКА, у которого, понятно, тоже абсолютно новая команда во второй части сезона. Команда Зорана Лукича на характере, дисциплине смогла держать уровень игры и имела реальные шансы «зацепить» вторую игру. Набрать в матче с ЦСКА 89 очков – это говорит о многом», – передает слова Кущенко ТАСС.

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