Виталиюс Пранаускис: «Автодору» нужно добавить агрессии в защите и креативности в атаке»

Защитник Виталиюс Пранаускис поделился ожиданиями от второго матча серии 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ с (0-1).

«К сожалению, мы неудачно начали первую игру и пропустили 10 очков подряд. Потом собрались, но этого не хватило. Конечно, трудно что-то противопоставить команде, которая реализует трехочковые с процентом 60. С другой стороны, почти все их броски получились открытыми. Поэтому во втором поединке нам нужно добавить агрессии в защите и креативности в атаке.

Конечно, УНИКС – явный фаворит четвертьфинальной серии. В составе казанцев собраны игроки топ-уровня. Для нашей молодой команды матчи плей-офф – большой опыт. Мы постараемся не допускать ошибок, которые совершили в первой встрече. Будем бороться и прогрессировать с каждой игрой. Сейчас у наших молодых баскетболистов есть прекрасный шанс проявить себя, который необходимо использовать», – признался Пранаускис.

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