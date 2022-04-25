Владислав Коновалов – о серии с УНИКСом: «Не сдаемся и продолжаем биться, несмотря ни на что»

И.о. главного тренера Владислав Коновалов оценил расклад сил перед вторым матчем серии 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ с (0-1).

«В первом же матче мы увидели, как сильно изменился рисунок игры УНИКСа с возвращением Лоренцо Брауна. Казанцы стали еще более креативно действовать в нападении. Американский защитник эффективно атаковал сам с позиции первого номера после пик-н-роллов и успешно ассистировал партнерам, раздав 8 результативных передач. Мы предоставили снайперам хозяев простор на периметре, за что поплатились 17 трехочковыми в свою корзину.

Признаем тот факт, что пока нам не хватает размеров и физической мощи для сражения на равных с такими командами, как УНИКС. Поэтому часто габаритные соперники задавливают нас под щитами и берут подбор. Мы стремимся компенсировать недостаток атлетизма скоростью и контролировать темп игры. К сожалению, в позиционном нападении нередко допускаем потери. Нам предстоит проделать большую работу над ошибками и прибавить в уверенности. За последнее время парни получили ценную игровую практику, которой пора перейти в качество.

В первую очередь нам следует сфокусироваться на защитных действиях. Нельзя расслабляться ни на секунду, потому что УНИКС моментально наказывает за потерю концентрации. Мы, тренеры, верим в ребят, полностью им доверяем. Наши игроки хорошо воспринимают обратную связь, ведь попытки внести изменения в тактический рисунок по ходу встречи приносят плоды. Конечно, сказывается разница в классе между командами, особенно при заменах и в концовке. Но мы не сдаемся и продолжаем биться, несмотря ни на что.

Сейчас мы столкнулись с рядом трудностей. В первой встрече в Казани некоторые ребята выступали с повреждениями, что не могло не отразиться на наших действиях на обеих сторонах площадки. В субботу травму голеностопа получил Петенев – тот баскетболист, который дает нам энергию в защите. Скорее всего, Александр пропустит второй матч четвертьфинальной серии с УНИКСом. Мы объективно находимся в непростой ситуации и играем на пределе возможностей. Тем не менее, серьезно настраиваемся на борьбу, постараемся действовать спокойно, уверенно и показать свой баскетбол», – заявил Коновалов.

«Кавс» 2021-22. Послесловие в двух частях