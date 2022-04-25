Трэй Янг – о защите «Майами»: «Ко мне не было столько внимания со школьных времен»

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Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг рассказал о том, что защита «Майами» уделяет очень большое внимание его сдерживанию.

У Янга 24 потери, 24 передачи и 20 попаданий с игры в четырех матчах серии с «Хит».

«Ко мне не было столько внимания... со школьных времен. И понятно, что здесь другой уровень, так что мне сложно набирать очки при всех этих дабл-тимах и плотной опеке.

У них хорошо получается страховать и не пускать меня в трехсекундную. Если я иду в проход, то кто-то выходит на подстраховку, вынуждая меня отдать мяч кому-то из одноклубников. Это серьезный вызов», – заявил Янг.

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