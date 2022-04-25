У Трэя Янга 24 потери, 24 передачи и 20 попаданий с игры в четырех матчах серии с «Хит»

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Игрокам «Майами» пока что удается сдерживать лидера «Атланты» Трэя Янга в серии первого раунда плей-офф.

В активе Янга после четырех матчей противостояния в сумме 24 потери, 24 передачи и 20 попаданий с игры.

В воскресенье «Хит» победили в гостях со счетом 110:86 (3-1). Янг набрал 9 очков (3 из 11 с игры) и 5 передач при 5 потерях.

По итогам регулярного чемпионата Янг стал лидером НБА по суммарному количеству очков и передач.

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