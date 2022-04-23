Джимми Батлер: «Когда Кайл Лаури с нами, мы непобедимы, но заменить его возможно»

Форвард прокомментировал травму разыгрывающего команды в третьем матче серии против «Атланты» (110:111, 2-1).

«Понятно, что нам нравится, когда этот парень разыгрывает. Когда он с нами, мы непобедимы. Когда его нет, кто-то должен вмешаться и сделать его работу. Это очень трудно сделать. Но у нас в команде достаточно ресурсов, чтобы постараться заменить Кайла. Ему предстоит восстановление, так что посмотрим, как быстро он вернется», – заявил Батлер.

Лаури досрочно завершил третью встречу серии, так как получил повреждение подколенного сухожилия.

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