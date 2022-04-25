Руди Гобера оштрафовали на 25 тысяч долларов за мат в послематчевом интервью

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Центровой «Юты» Руди Гобер оштрафован лигой за использование нецензурной лексики после четвертой игры серии первого раунда с «Далласом». В послематчевом интервью француз произнес фразу «Fuck that talk» («К черту подобные разговоры») на вопрос о проблемах между ним и другим лидером «Джаз» Донованом Митчеллом.

В концовке четвертого матча Митчелл нашел передачей под щитом Гобера, который и принес победу «Юте».

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка

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