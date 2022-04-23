Бобби Портис: «В чемпионской команде нужно быть звездой в своей роли»

Форвард рассказал о своей роли в команде после третьего матча серии плей-офф против (111:81, 2-1).

«Не так важно, сколько очков ты набираешь или сколько подборов совершаешь. Важнее всего быть надежным, знать свою роль и быть звездой в этой роли, вносить свой вклад в победу команды. Если у меня не идет бросок, стараюсь помочь на подборе. Если броски залетают, нужно растягивать защиту соперника.

Быть частью чемпионской команды означает привносить энергию своими действиями каждый день. Такие вещи не отражаются в статистике, но мои одноклубники знают об этом», – сказал Портис.

В третьем матче серии форвард набрал 18 очков (7-14 с игры, 4-8 трехочковых) и 16 подборов за 25 минут на площадке.

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