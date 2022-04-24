Болельщица выбежала на площадку во время матча «Миннесота» – «Мемфис»

Четвертый матч серии первого раунда плей-офф между «Миннесотой» и был прерван в начале второй половины после того, как на площадку выбежала болельщица.

Девушка, сидевшая во втором ряду за владельцем «Тимбервулвс» Гленом Тэйлором, в какой-то момент сорвалась с места, перелезла через первый ряд и выскочила на площадку. Сотрудник службы охраны, сидевший в двух метрах от нее, моментально среагировал и повалил ее на паркете, после чего девушку унесли с площадки.

Ранее во время матчей «Миннесоты» происходили акции протеста. Во время первого матча серии болельщица приковала себя цепью к стойке с корзиной, а во время игры плей-ин другая женщина попыталась приклеить руку к паркету.

Согласно сообщению ESPN, активистки протестуют против владельца «Миннесоты» Глена Тэйлора от имени группы по защите животных Direct Action Everywhere. На обеих протестующих были майки с надписью «Глен Тэйлор жарит животных заживо».

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка