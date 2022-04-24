Стивен Эй Смит: «Того Джеймса Хардена, которого мы видели в «Хьюстоне», больше нет»

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Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит заявил, что лучшие годы в карьере Джеймса Хардена («Филадельфия») уже позади.

«Похоже, что карьера Джеймса Хардена закончена. Он все еще может играть. Он все еще может набирать больше 20 очков и 8 передач в среднем за матч. Я не это имею в виду, когда говорю, что его карьера закончена. Я имею в виду, что того Джеймса Хардена, которого мы видели в «Хьюстоне», больше нет.

Он больше не рвет дистанцию, как раньше, он больше не освобождается от защитников, потому что ему просто не хватает скорости. Он изменился после травмы подколенного сухожилия. В результате это возлагает еще больше ответственности на Джоэла Эмбиида», – сказал Смит.

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