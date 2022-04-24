Джейлен Браун: «Нам повезло, что Дюрэнт смазал несколько бросков»

Форвард после победы над в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (109:103, 3-0) прокомментировал заявление о том, что он слишком много думает о том, как ему надо играть.

«Нас волнует только наша игра. Мы делаем то, что нужно. Но Кевин Дюрэнт — это Кевин Дюрэнт. Нам повезло, что он смазал несколько бросков.

Мы просто стараемся усложнить им задачу. Эти ребята — лучшие игроки в мире. Мы просто стараемся работать, усложнять им жизнь и добиваться результатов», – сказал Браун.

Дюрэнт реализовал в 3-м матче 6 из 11 бросков с игры, набрав 16 очков, а также сделал 8 подборов, 8 передач и 5 потерь.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной