Скаут НБА: «Дюрэнт не выглядит лучше Тейтума»

Скаут одного из клубов Восточной конференции НБА сравнил звездных форвардов из и из .

«Если вы смотрите матч и не знаете, что это за игроки, вы не можете с уверенностью сказать: «Дюрэнт – лучший игрок на площадке». Возможно, Тейтум лучше него», – заявил анонимный скаут.

Дюрэнт реализовал лишь 4 из 17 бросков с игры во втором матче серии плей-офф между «Нетс» и «Селтикс» (107:114, 0-2), включая 0 из 10 во второй половине, а также допустил 6 потерь.

Третий матч между командами состоится в субботу.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий