Джейсон Тейтум: «Если собираемся достичь чего-то особенного в этом плей-офф, Роберт Уильямс нам определенно понадобится»

Форвард после победы над в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (109:103, 3-0) отметил важность возвращения в состав команды центрового .

«Я невероятно рад. Возможно, я самый большой поклонник Роба.

Возвращение Роба очень важно для нашей команды. Если мы собираемся достичь чего-то особенного в этом плей-офф, он нам определенно понадобится», – сказал Тейтум.

Уильямс пропустил первые два матча серии из-за разрыва мениска, полученного 27 марта. В конце марта ему была сделана операция.

Сегодня центровой вышел со скамейки запасных, набрав 2 очка и 2 подбора за 16 минут.

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