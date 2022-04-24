Кайри Ирвинг не стал сравнивать 0-3 в серии с «Бостоном» с 1-3 в финальной серии-2016

Теги Бостон Кливленд Бруклин НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг не стал сравнивать текущую ситуацию в серии первого раунда плей-офф против «Бостона» (0-3) с финальной серией 2016 года, когда «Кливленд» выиграл титул, уступая по ходу серии 1-3.

«Это другая ситуация.

Проигрывать в финальной серии со счетом 1-3 — это совершенно другая ситуация, чем та, в которой мы находимся сейчас. Я даже не хочу сравнивать просто из уважения к бывшим партнерам по команде и тому пути, который мы прошли», – сказал Ирвинг.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные