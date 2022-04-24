Кайри Ирвинг не стал сравнивать 0-3 в серии с «Бостоном» с 1-3 в финальной серии-2016

Разыгрывающий не стал сравнивать текущую ситуацию в серии первого раунда плей-офф против (0-3) с финальной серией 2016 года, когда выиграл титул, уступая по ходу серии 1-3.

«Это другая ситуация.

Проигрывать в финальной серии со счетом 1-3 — это совершенно другая ситуация, чем та, в которой мы находимся сейчас. Я даже не хочу сравнивать просто из уважения к бывшим партнерам по команде и тому пути, который мы прошли», – сказал Ирвинг.

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