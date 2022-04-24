Кевин Дюрэнт: «Не думаю, что причина плохой игры в усталости»

Звездный форвард не считает, что усталость является причиной плохой игры его команды в плей-офф.

После третьего матча серии первого раунда против (103:109, 0-3) Дюрэнт признался, что хоть и проводит много минут на площадке, чувствует себя хорошо и не испытывает никакого дискомфорта.

«Нет, я не думаю, что у нас появилась усталость. Чувствую себя хорошо во время игры. Не чувствую, что выдохся. Тело не болит. Не думаю, что причина в этом», – сказал Дюрэнт.

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