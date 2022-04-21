«Финал восьми»-2022 молодежной Лиги ВТБ. «Зенит-М» обыграл «ЦСКА-Юниор» в овертайме и стал чемпионом

В Москве завершилась финальная часть сезона Единой молодежной Лиги ВТБ – «Финал восьми».

В решающей встрече «Зенит-М» из Санкт-Петербурга обыграл московский «ЦСКА-Юниор» в овертайме (71:68) и завоевал свой первый чемпионский титул.

молодежная Лига ВТБ

Финал восьми

Финал

Зенит-М – ЦСКА-Юниор – 71:68 ОТ (14:14, 9:14, 14:18, 23:14, 11:8)

ЗЕНИТ-М: Топтунов (14), Рыжов (12 + 14 подборов), Антипов (12 + 10 подборов), Бокарев (12).

ЦСКА-ЮНИОР: Гафуров (22 + 11 подборов), Будин (11).

21 апреля. 19:00

Матч за 3-е место

МБА-2 – Химки-2 – 55:57 (15:6, 19:16, 9:18, 12:17)

МБА-2: Савченко (15 + 11 подборов), Малинин (13 + 10 подборов).

ХИМКИ-2: Кадошников (14 + 8 подборов), Ганькевич (11 + 9 подборов).

21 апреля. 16:30

За 5-е место

Руна-2 – Локомотив-2-ЦОП – 76:80 ОТ (18:19, 20:13, 15:20, 14:15, 9:13)

РУНА-2: Митькин (16), Грашкин (13).

ЛОКО-2: Темиров (24 + 6 подборов), Шеянов (15).

21 апреля. 14:00

За 7-е место

Парма-М – УНИКС-2 – 77:88 (16:28, 17:26, 21:16, 23:18)

ПАРМА-М: Ионов (15 + 7 подборов), Морозов (12 + 7 подборов).

УНИКС-2: Полстянов (17 + 7 передач), Павлов (10 + 7 подборов).

21 апреля. 11:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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