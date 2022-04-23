У Джоэла Эмбиида подозрение на разрыв связки большого пальца правой руки

Теги травмы Филадельфия Торонто НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Есть опасения, что у звезды «Филадельфии» Джоэла Эмбиида порвана связка большого пальца правой руки, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Центровой пообещал продолжать играть, несмотря на травму.

Эмбиид испытывает боль и дискомфорт в пальце, но сегодня тренировался и планирует сыграть в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Торонто» (3-0).

Дополнительное обследование поможет определить степень тяжести повреждения, пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски.

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