У Джоэла Эмбиида подозрение на разрыв связки большого пальца правой руки

Есть опасения, что у звезды «Филадельфии» порвана связка большого пальца правой руки, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Центровой пообещал продолжать играть, несмотря на травму.

Эмбиид испытывает боль и дискомфорт в пальце, но сегодня тренировался и планирует сыграть в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против (3-0).

Дополнительное обследование поможет определить степень тяжести повреждения, пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА