Дрэймонд Грин – о травме Букера: «Два лучших игрока серии против «Санз» теперь у «Нового Орлеана»

Форвард «Уорриорз» оценил расклад сил в паре первого раунда – после травмы , которая вывела его из строя на несколько недель.

По мнению Грина, лучшими игроками противостояния теперь являются Си Джей Макколлум и Брэндон Ингрэм из «Пеликанс».

«Это большая потеря для «Финикса». Два лучших игрока серии теперь у «Нового Орлеана», а справиться с этим непросто. Не подумайте, что это неуважение к . Просто ему 37 лет. Мое личное мнение таково, что он не сможет выдавать свою лучшую игру на протяжении 48 минут в этом возрасте», – заявил Грин.

Грин сделал свое предположение после двух стартовых матчей серии. В третьей встрече «Санз» победили на выезде со счетом 114:111.

Крис Пол в пятницу набрал 28 очков и 14 передач без единой потери, Деандре Эйтон – 28 очков и 17 подборов.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?