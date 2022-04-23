Дрэймонд Грин – о травме Букера: «Два лучших игрока серии против «Санз» теперь у «Нового Орлеана»

Теги Голден Стэйт Новый Орлеан Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Си Джей Макколлум Девин Букер Брэндон Ингрэм Деандре Эйтон Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил расклад сил в паре первого раунда «Финикс»«Новый Орлеан» после травмы Девина Букера, которая вывела его из строя на несколько недель.

По мнению Грина, лучшими игроками противостояния теперь являются Си Джей Макколлум и Брэндон Ингрэм из «Пеликанс».

«Это большая потеря для «Финикса». Два лучших игрока серии теперь у «Нового Орлеана», а справиться с этим непросто. Не подумайте, что это неуважение к Крису Полу. Просто ему 37 лет. Мое личное мнение таково, что он не сможет выдавать свою лучшую игру на протяжении 48 минут в этом возрасте», – заявил Грин. 

Грин сделал свое предположение после двух стартовых матчей серии. В третьей встрече «Санз» победили на выезде со счетом 114:111.

Крис Пол в пятницу набрал 28 очков и 14 передач без единой потери, Деандре Эйтон – 28 очков и 17 подборов.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные