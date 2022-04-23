Крис Пол набрал 19 очков в решающей четверти 3-го матча с «Пеликанс»

Разыгрывающий «Финикса» помог лучшей команде регулярного чемпионата захватить лидерство в серии первого раунда плей-офф с (114:111, 2-1).

Пол набрал 28 очков (10 из 18 с игры), 4 подбора и 14 передач без единой потери за 40 минут.

19 из 28 очков Пола пришлись на решающую четверть. 37-летний плеймейкер записал на свой счет 15 из первых 23 очков «Санз» в четвертой 12-минутке.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?