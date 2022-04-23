Андре Драммонд: «Нужно обеспечить как можно больше пространства для Кевина Дюрэнта»

Центровой рассказал о том, как команда может помочь звездному форварду Кевину Дюрэнту в третьем матче серии плей-офф против (0-2) в субботу.

«Думаю, пространство – та вещь, которую мы можем дать . Нам нужно обеспечить для него как можно больше свободного места, но наш соперник очень хорош. Думаю, это будет тяжелая серия для Кевина», – заявил Драммонд.

Дюрэнт реализовал лишь 4 из 17 бросков с игры во втором матче серии между командами, включая 0 из 10 во второй половине, а также допустил 6 потерь.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий