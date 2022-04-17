Дражен Анзулович: «Не имеет значения, с кем будет играть, с «Зенитом» или ЦСКА. Главное, что будем в плей-офф»

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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович накануне последнего матча регулярного чемпионата Лиги ВТБ против «Астаны» заявил, что его команде неважно, на кого она выйдет, главное, что он прошла в плей-офф.

«После матча в Саратове у нас возник двухнедельный перерыв перед игрой с «Астаной». Мы потратили это время на подготовку, провели несколько двухсторонних матчей друг с другом.

У нас возникли некоторые проблемы с составом. После игры в Саратове Томпсон еще ни разу не тренировался, у него проблема с приводящей мышцей. На данный момент не знаем успеет ли он восстановиться к воскресной игре, ждем информации от наших врачей.

Григорий Мотовилов пропустил три дня тренировок из-за температуры, у него болело горло. Однако сейчас он уже вернулся в общую группу и тренируется с командой. Будем готовиться и наигрывать те вещи, которые хотели бы использовать на игре против «Астаны» в воскресенье.

В данный момент не занимаемся никакими подсчетами, расчетами. Просто настраиваемся на то, чтобы показать свой лучший баскетбол, свою лучшую игру в матче с «Астаной». Будем играть только на победу.

Естественно, в данный момент не знаем какое место займем по итогу регулярного чемпионата – седьмое или восьмое. Встречаться дальше будем «Зенитом» или ЦСКА. Но на самом деле это не имеет значения, самое главное, что мы будем в плей-офф и очень этому рады. Постараемся выйти на площадку и показать свою лучшую игру против одной из лучших команд России», – сказал Анзулович.

На данный момент «Енисей» занимает 8-е место в таблице и выходит на ЦСКА. Красноярская команда может подняться на 7-е место и выйти на «Зенит», если победит «Астану», а «НН» проиграет «Парме».

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