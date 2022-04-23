Эксперт Нэйт Данкан: «Игроки периметра не должны получать приз лучшему в защите»

Эксперт Нэйт Данкан на примере матча плей-офф – «Финикс» (111:114, 1-2) объяснил, почему игроки периметра имеют ограниченное влияние и не должны получать приз лучшему по игре в защите по итогам сезона.

«Этот матч хорошо показал, почему игроки периметра не должны получать приз лучшему в защите. Если у вашего соперника есть такой человек, то от него можно легко избавиться с помощью заслона или на смене. У Криса Пола точно возникли бы проблемы с набором очков, если бы Херб Джонс защищался против него в изоляциях. Но Пол просто избавлялся от его опеки», – написал Данкан в твиттере.

Пол в пятницу набрал 28 очков и 14 передач, включая 19 очков в четвертой четверти.

Данкан ранее выразил мнение, что игрок «Селтикс» стал обладателем приза лучшему по игре в защите по итогам сезона-2021/22 благодаря грамотной работе по продвижению его кандидатуры.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?