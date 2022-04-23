Антон Пушков: «Зенит» полон сил и находится в полной готовности к плей-офф»

Центровой рассказал о состоянии команды перед четвертьфинальной серией плей-офф лиги ВТБ с .

«У нас было время подготовиться к этой игре и ко всему первому раунду плей-офф, полны сил, залечили все травмы, находимся в полной боевой готовности.

«Енисей» – очень крепкая команда с игроками, которые хорошо используют свой потенциал. Тот же самый Влад Трушкин: мы знаем, что он умеет. У них было время подготовиться к этой игре, они сейчас хорошо выглядят. У них молодой состав, очень большое желание, и они хотят проявить себя.

Мы должны использовать наш атакующий потенциал и хорошо защищаться. Не хочу однозначно говорить о нашем преимуществе в габаритах, но мы знаем свои сильные стороны и будем их использовать. Ждем полный зал болельщиков!» – заявил Пушков.

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