Кендрик Перкинс подколол «Юту» после поражения от «Далласа», удалил твит

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс подколол «Юту» после поражения в домашнем третьем матче серии плей-офф с (118:126, 1-2) в твиттере.

«Кто-то из вас будет «смотреть Netflix и расслабляться» (сленг, означает «посмотреть Нетфликс и заняться интимными делами»; аналогично русскому «зайти на чашечку кофе/чая» – прим. Sports.ru). А «Юта» будет «играть в регулярном чемпионате и расслабляться», – написал Перкинс.

Перкинс позже удалил свой твит.

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