Бен Симмонс: «У меня высокий IQ. Знаю, как хотят играть Кайри, Сет и Кевин»

Разыгрывающий выразил надежду, что ему быстро удастся найти взаимопонимание с новыми одноклубниками.

Симмонс готовится дебютировать за «Нетс» в четвертом матче серии плей-офф с (0-2).

«Как быстро мы сыграемся? Выясним. Мне хочется заняться решением этой задачи.

У меня высокий IQ, так что игра с парнями вроде Кайри, Сета, Кева... Я знаю, как они хотят играть. Я смогу помочь им.

Я воодушевлен, жду этого момента с нетерпением», – заявил Симмонс.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?