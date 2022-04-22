Бен Симмонс: «Есть основания полагать, что буду готов к четвертому матчу»

Разыгрывающий подтвердил, что планирует вернуться в строй в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против (0-2).

«Я чувствую, что близок к возвращению. Восстанавливаться после травмы спины нелегко. Но работа продолжается, и я каждый день усердно работаю, чтобы вернуться на паркет как можно скорее.

Вернусь ли я к третьему матчу? Скорее всего, нет. Есть основания полагать, что я буду готов к четвертому матчу. Но мы оцениваем мое состояние каждый день. Не могу точно сказать, 4-й матч, 3-й матч. Если бы я мог играть, я бы играл», – сказал Симмонс после тренировки в пятницу.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной