Кайл Лаури получил травму подколенного сухожилия в 3-м матче

Разыгрывающий не смог доиграть третий матч серии плей-офф с «Атлантой» (110:111, 2-1) из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги.

Лаури получил повреждение в третьей четверти после падения на него «большого» соперника Де’Андре Хантера. На счету Кайла было 6 очков, 5 передач и 4 подбора.

36-летний баскетболист не ушел в раздевалку и досматривал игру со скамейки, но на площадку не возвращался.

В субботу Лаури предстоит пройти углубленное обследование, которое определит степень серьезности травмы.

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