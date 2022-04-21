Трэй Янг: «Мне нравится «играть в шахматы» с Эриком Споэльстрой»

Разыгрывающий «Атланты» признался, что получает большое удовольствие от серии плей-офф против и своего противостояния с главным тренером «Хит» .

«Конечно, мы проигрываем 0-2, но это, наверное, самая увлекательная и сложная серия, в которой я участвовал до этого момента. И причиной тому является эта «игра в шахматы» с Эриком Споэльстрой.

Он отличный тренер. Я пытаюсь предугадывать его действия, а он – мои. Это интересный вызов для меня. Я должен этому учиться и расти, и это еще один шаг в моем развитии», – сказал Янг.

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