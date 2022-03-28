Димитрис Итудис: «Мы должны не уступать энергии, энтузиазму и молодости «Нижнего»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил расклад сил перед матчем лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

– очень серьезный соперник. Мы очень уважаем клуб за то, что они делают все эти годы. У соперников все здоровы, их защитники умеют созидать, от Хвостова до Кулагина и всех прочих. Очевидно, что Астапкович очень важный игрок, они могут действовать вместе с Ганкевичем и Тороповым в передней линии или использовать Антипова, который попадает более 50 процентов трехочковых.

Это хорошо натренированная команда, мы должны не уступать их энергии, энтузиазму и молодости, которые видны на площадке, с самого начала и до конца.

У нас тоже все хорошо. Это довольно странная ситуация, когда между играми 11 дней, мы использовали их, чтобы дать некоторым людям отдохнуть и хорошо потренироваться», – заявил Итудис.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке

Фильм о баскетболе, который получил Оскар-2022. Чем он так вдохновил?

«Работаем так, чтобы не приглашать легионеров». Гендиректор МБА — про 400 млн, ветеранов и Макара Коновалова