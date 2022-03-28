Димитрис Итудис: «Мы должны не уступать энергии, энтузиазму и молодости «Нижнего»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«Нижний» – очень серьезный соперник. Мы очень уважаем клуб за то, что они делают все эти годы. У соперников все здоровы, их защитники умеют созидать, от Хвостова до Кулагина и всех прочих. Очевидно, что Астапкович очень важный игрок, они могут действовать вместе с Ганкевичем и Тороповым в передней линии или использовать Антипова, который попадает более 50 процентов трехочковых.
Это хорошо натренированная команда, мы должны не уступать их энергии, энтузиазму и молодости, которые видны на площадке, с самого начала и до конца.
У нас тоже все хорошо. Это довольно странная ситуация, когда между играми 11 дней, мы использовали их, чтобы дать некоторым людям отдохнуть и хорошо потренироваться», – заявил Итудис.
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