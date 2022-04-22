«Теперь мы в Миннесоте». Джа Морэнт подколол Таунса после возвращения с «-26» в 3-м матче

Разыгрывающий подколол центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса после третьего матча серии между командами (104:95, 2-1), в котором клуб из Теннесси отыгрался с «-26».

Во второй четверти, когда «Вулвс» имели крупное преимущество, в трансляцию попал фрагмент разговора Таунса с одноклубником. Центровой объяснял, что именно это имел в виду, когда говорил журналистам, что «Гризлис» предстоит доказать свою состоятельность в выездных матчах серии.

«Теперь мы в Миннесоте», – произнес Таунс.

После игры Морэнт выложил этот эпизод в твиттере с подписью «Теперь мы в Миннесоте 🙂».

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