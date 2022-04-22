«Мемфис» отыгрался с «-26» по ходу третьего матча с «Миннесотой»

«Мемфис» дважды возвращался в игру после крупного отставания по ходу выездного третьего матча серии первого раунда с «Миннесотой» (104:95, 2-1).
На первых минутах второй четверти «Гризлис» уступали «-26» (21:47), за 3 минуты до завершения третьей четверти «-25» (54:79).
Четвертую четверть «Мемфис» выиграл со счетом 37:12.
Камбек «Гризлис» с «-26» стал повторением третьего результата в плей-офф НБА за последние 25 сезонов.
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