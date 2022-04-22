«Мемфис» отыгрался с «-26» по ходу третьего матча с «Миннесотой»

Теги Мемфис Миннесота НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

«Мемфис» дважды возвращался в игру после крупного отставания по ходу выездного третьего матча серии первого раунда с «Миннесотой» (104:95, 2-1).

На первых минутах второй четверти «Гризлис» уступали «-26» (21:47), за 3 минуты до завершения третьей четверти «-25» (54:79).

Четвертую четверть «Мемфис» выиграл со счетом 37:12.

Камбек «Гризлис» с «-26» стал повторением третьего результата в плей-офф НБА за последние 25 сезонов.

Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные