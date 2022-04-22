Клэй Томпсон обошел Рэя Аллена и поднялся на 3-е место по реализованным 3-очковым в плей-офф НБА

Защитник «Голден Стэйт» в четверг поднялся на 3-е место в истории НБА по реализованным 3-очковым в матчах плей-офф.

В третьей встрече серии первого раунда с (118:113, 3-0) Клэй реализовал 6 дальних бросков (6 из 13, 26 очков) и довел общий показатель до отметки 388.

Томпсон обошел (385). Его опережают одноклубник Стефен Карри (481) и Леброн Джеймс из «Лейкерс» (432).

Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА

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