Клэй Томпсон обошел Рэя Аллена и поднялся на 3-е место по реализованным 3-очковым в плей-офф НБА

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон в четверг поднялся на 3-е место в истории НБА по реализованным 3-очковым в матчах плей-офф.
В третьей встрече серии первого раунда с «Денвером» (118:113, 3-0) Клэй реализовал 6 дальних бросков (6 из 13, 26 очков) и довел общий показатель до отметки 388.
Томпсон обошел Рэя Аллена (385). Его опережают одноклубник Стефен Карри (481) и Леброн Джеймс из «Лейкерс» (432).
Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА
Твиттер НБА