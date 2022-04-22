Илона Корстин: «Скоро увидим главных героев молодежного «Финала восьми» в командах Лиги ВТБ»

Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги «Финала восьми» молодежной лиги ВТБ, отметив, что его главные герои скоро выйдут на взрослый уровень.

«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой. Команда из Санкт-Петербурга впервые стала чемпионом молодежной Лиги ВТБ. Ребята показали зрелый взрослый баскетбол, за счет более правильных и взвешенных решений им удалось обыграть ЦСКА, который был, по моему мнению, фаворитом «Финала восьми».

Общее впечатление от турнира очень позитивное, мне понравились эмоции, которые я увидела у игроков. Потому что каждый матч был настоящей битвой за победу. Когда проигрывали, уходили со слезами на глазах. Здорово, что есть огромное желание проявить себя. Хочу отметить клуб МБА за организацию, которая была на высоком уровне.

Сейчас молодежная Лига становится ключевым проектом, молодые российские игроки востребованы, и, думаю, скоро мы увидим главных героев этого «Финала восьми» в командах Единой лиги. И сейчас как раз пришло их время показать себя и доказать, что они способны выходить на взрослый уровень», – сказала Илона Корстин.

В четверг в Москве состоялся финал Единой молодежной лиги ВТБ, в котором петербургский «Зенит-М» обыграл московский «ЦСКА-Юниор» (71:68 ОТ).

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