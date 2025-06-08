Виктор Вембаньяма побрился налысо и проведет 10 дней в Шаолиньском монастыре
Виктор Вембаньяма отправился на обучение в Шаолиньский монастырь.
Центровой «Сан-Антонио» побрился налысо во время посещения монахов в Шаолиньском монастыре. В сети появились фотографии, на которых француз одет в монашескую одежду и обедает с монахами.
Сообщается, что Вембаньяма проведет в монастыре 10 дней.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт EnmingHuang в соцсети X
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