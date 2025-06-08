«Детройт» проявляет интерес к Майлзу Тернеру

Названа команда, претендующая на Майлза Тернера на рынке свободных агентов.

В лиге ожидают, что центровой Майлз Тернер подпишет новый контракт с «Индианой», став неограниченно свободным агентом этим летом. По мнению экспертов, его зарплата составит около 30 миллионов долларов в год.

Согласно источникам, как минимум одна команда будет претендовать на Тернера на рынке свободных агентов – «Детройт».