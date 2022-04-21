Сергей Иванов: «Единая молодежная лига ВТБ – единственная из российских лиг, которая на деле, а не на словах занимается развитием молодежи»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что молодежный проект лиги на деле, а не на словах занимается развитием молодежи.

«Рискну предположить, что Единая молодежная лига ВТБ – единственная из российских лиг, которая на деле, а не на словах занимается развитием молодежи.

Когда Лига ВТБ создавалась, я настаивал, чтобы все клубы содержали и развивали молодежные команды. Это делалось, чтобы российские игроки росли. Процесс подготовки идет, и в том, что мы на правильном пути, я не сомневаюсь», – передает слова Сергея Иванова ТАСС.

В четверг в Москве состоялся финал Единой молодежной лиги ВТБ, в котором петербургский «Зенит-М» обыграл московский «ЦСКА-Юниор» (71:68 ОТ).

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