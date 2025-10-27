  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Хряпа назначен заместителем руководителя Департамента национальных и резервных сборных команд
0

Виктор Хряпа назначен заместителем руководителя Департамента национальных и резервных сборных команд

Легендарный форвард получил должность в Российской Федерации Баскетбола.

«Андрей Геннадьевич (Кириленко) регулярно предпринимал попытки для того, чтобы привлечь меня к работе в Федерации, но на тот момент у меня не было свободного времени – я решил посвятить его семье после окончания спортивной карьеры.

Сейчас это время освободилось, и я рад вступить в дружные ряд РФБ наряду с известными спортсменами, такими, как мой непосредственный начальник Сергей Александрович Моня. Буду рад работать с ним рука об руку в целях развития российского баскетбола», – заявил Виктор Хряпа.

Президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко также прокомментировал это назначении.

«Я рад, что к нам присоединяется Виктор. Как мы в 2000-е годы играли все вместе в сборной, так мы и воссоединились сейчас. Наша тройка – я, Сергей Моня и Виктор Хряпа – снова «в игре». Очень приятно работать с людьми, с которыми ты провел огромное количество времени на баскетбольных площадках, и которые всегда подставляли свое плечо. Сейчас мы продолжим общее дело, только в другой должности и в другой роли», – сказал Кириленко.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Российской Федерации Баскетбола
logoРФБ
logoВиктор Хряпа
logoАндрей Кириленко
logoСергей Моня
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко: «95% проектов РФБ встали на паузу из-за отсутствия денег от букмекеров»
22 сентября, 09:26
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
15 сентября, 17:14
Сергей Моня о сборной России: «На данный момент у нас есть все необходимое, чтобы показывать хорошие результаты»
26 августа, 16:45
Главные новости
Энтони Эдвардс выбыл на две недели
41 минуту назад
Энес Кантер Фридом: «Адам Сильвер буквально продает НБА самой большой диктатуре в мире»
57 минут назад
НБА. «Даллас» сыграет с «Оклахомой», «Хьюстон» примет «Бруклин» и другие матчи
сегодня, 16:30
Джеймс Харден: «Кавай – действительно выдающийся талант. Такие встречаются раз в поколение»
сегодня, 16:03
Джей Джей Редик об Остине Ривзе: «Парень из маленького городка в Арканзасе, которого никто не выбрал на драфте, набирает 50 очков. Такие моменты – особенные»
сегодня, 15:22
Блок-шот Георгия Жбанова и данк Глеба Фирсова – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:59Видео
Док Риверс о матче с «Кливлендом»: «Зонная защита сработала феноменально. Именно это вернуло нас в игру»
сегодня, 14:48
Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Орландо»
сегодня, 14:32
Джейсон Кидд о Купере Флэгге: «Его баскетбольный IQ исключительно высок»
сегодня, 13:33
Яннис Адетокумбо: «В баскетболе ФИБА защита жестче, чем в НБА»
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
7 минут назад
Эргин Атаман: «Ни одной победы я не достиг тактикой – все решают игроки»
23 минуты назад
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно замедлить «Валенсию», снизить их эффективность в атаке»
сегодня, 15:48
Кендрик Нанн, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс возобновили тренировки с «Панатинаикосом»
сегодня, 15:35
«Реал» установил рекорд ACB, одержав 34 домашние победы подряд
сегодня, 14:19
Саша Обрадович: «Нвора не тренировался, Батлер проходит обследование. Решение я приму в день игры»
сегодня, 14:01
Тримбл, Пойтресс, Квитковских, Пэрис Ли и Брендан Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:45Фото
Волосы Джейлена Брауна оставили черный след на майке Рона Холланда
сегодня, 11:42Видео
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Вену», КРКА уступил «Дубаю» в напряженной концовке и другие результаты
вчера, 20:38
Чемпионат Франции. «Монако» обыграл «Булазак», «Элан Шалон» принимает «Париж»
вчера, 18:06Live