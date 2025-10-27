Виктор Хряпа назначен заместителем руководителя Департамента национальных и резервных сборных команд

Легендарный форвард получил должность в Российской Федерации Баскетбола.

«Андрей Геннадьевич (Кириленко) регулярно предпринимал попытки для того, чтобы привлечь меня к работе в Федерации, но на тот момент у меня не было свободного времени – я решил посвятить его семье после окончания спортивной карьеры.

Сейчас это время освободилось, и я рад вступить в дружные ряд РФБ наряду с известными спортсменами, такими, как мой непосредственный начальник Сергей Александрович Моня. Буду рад работать с ним рука об руку в целях развития российского баскетбола», – заявил Виктор Хряпа .

Президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко также прокомментировал это назначении.

«Я рад, что к нам присоединяется Виктор. Как мы в 2000-е годы играли все вместе в сборной, так мы и воссоединились сейчас. Наша тройка – я, Сергей Моня и Виктор Хряпа – снова «в игре». Очень приятно работать с людьми, с которыми ты провел огромное количество времени на баскетбольных площадках, и которые всегда подставляли свое плечо. Сейчас мы продолжим общее дело, только в другой должности и в другой роли», – сказал Кириленко.