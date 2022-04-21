Чет Холмгрен выставит свою кандидатуру на драфт НБА

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Центровой университета Гонзага Чет Холмгрен (19 лет, 213 см) объявил, что выставит свою кандидатуру на драфт НБА 2022 года.

19-летний бигмен считается одним из главных претендентов на 1-й номер драфта-2022 и занимает первое место в рейтинге ESPN 100.

Холмген провел в NCAA один сезон, набирая 14,1 очка, 9,9 подбора, 1,9 передачи, 0,8 перехвата и 3,7 блок-шота в среднем за матч. Центровой реализовал 60,7 процента бросков с игры, 39,0 – из-за дуги, 71,7 – с линии штрафных.

Драфт НБА-2022 пройдет в «Барклайс-центре» в Бруклине 23 июня.

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