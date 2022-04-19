Скотти Пиппен-младший будет участвовать в драфте НБА

Сын шестикратного чемпионата НБА Скотти Пиппена, Скотти Пиппен-младший, принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА-2022.

21-летний игрок объявил о своем решение в социальных сетях. Пиппен поблагодарил болельщиков Нэшвилла и Вандербилта, а также тренера Джерри Стэкхауза, партнеров по команде и профессоров.

Пиппен-младший в минувшем сезоне стал самым результативным игроком Юго-Восточной конференции NCAA, набирая 20,4 очка в среднем за матч. Также он установил рекорд Вандербилта, набрав 736 очков в одном сезоне.

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