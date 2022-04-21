Бен Симмонс планирует дебютировать в сезоне в 4-м матче против «Бостона» (Шэмс Чарания)

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Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс планирует дебютировать в нынешнем сезоне в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против «Бостона», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

После двух матчей в Бостоне «Нетс» проигрывают в серии со счетом 0-2. Третий матч состоится в субботу, четвертый – в понедельник.

Симмонс восстанавливается после повреждения спины и не играл с июня 2021 года.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной

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