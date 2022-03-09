Джон Уолл не против возвращения в «Вашингтон»

Разыгрывающий может вернуться в нынешним летом.

Как сообщает The Athletic, такая идея активно обсуждается внутри окружения игрока.

Уолл был выбран «Вашингтоном» под первым пиком на драфте НБА-2010 и выступал за команду до 2020 года.

В нынешнем сезоне «Хьюстон» решил не задействовать опытного разыгрывающего, чтобы дать больше времени на площадке молодым игрокам. Игрок имеет опцию расторжения контракта в сезоне-2022/23 на сумму 47,4 миллиона долларов.

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