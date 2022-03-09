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    Джон Уолл не против возвращения в «Вашингтон»

    Теги возможные переходы Хьюстон НБА Вашингтон Джон Уолл Баскетбол

    Разыгрывающий «Хьюстона» Джон Уолл может вернуться в «Вашингтон» нынешним летом.

    Как сообщает The Athletic, такая идея активно обсуждается внутри окружения игрока.

    Уолл был выбран «Вашингтоном» под первым пиком на драфте НБА-2010 и выступал за команду до 2020 года.

    В нынешнем сезоне «Хьюстон» решил не задействовать опытного разыгрывающего, чтобы дать больше времени на площадке молодым игрокам. Игрок имеет опцию расторжения контракта в сезоне-2022/23 на сумму 47,4 миллиона долларов.

    Как на обмены в НБА влияют отчисления, продления, травмы, требования игроков, потолок зарплат? Ответили на ваши вопросы

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