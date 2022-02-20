Илона Корстин, Сергей Кущенко и Станислав Ярушин приняли участие в Матче Друзей

В субботу, 19 февраля, накануне Матча всех звезд Единой лиги ВТБ на «ВТБ Арене» прошел Матч Друзей, в котором сыграли руководители лиги и клубов, а также звезды шоу-бизнеса.

В матче приняли участие генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин, президент лиги Сергей Кущенко, чемпион Европы Алексей Саврасенко, президент «Локомотива-Кубань» , генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» и актер Станислав Ярушин.

Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022