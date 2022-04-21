Демар Дерозан исполнил ключевой бросок в концовке 2-го матча с «Бакс». На его счету 41 очко

Защитник Демар Дерозан стал главным героем второго матча серии плей-офф с (114:110, 1-1).

Дерозан стал автором ключевого попадания в концовке, когда забросил в проходе при счете 112:109 за 18,2 секунды до сирены.

На счету Демара 41 очко (16 из 31 с игры, 9 из 9 с линии), 7 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота за 44 минуты на площадке.

41 очко – личный рекорд защитника в матчах плей-офф.

В первой встрече Дерозан реализовал 6 из 25 с игры и пообещал исправиться.

Плей-офф НБА уже стартовал. Вместе определим, за кого вам стоит поболеть