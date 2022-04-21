У Криса Миддлтона растяжение связки колена. Игроку предстоит МРТ-обследование

Форвард «Бакс» вынужден был покинуть площадку в четвертой четверти второго матча серии с «Буллс» (110:114, 1-1) из-за травмы.

По словам главного тренера Майка Буденхольцера, у Миддлтона растяжение внутренней боковой связки левого колена. Степень серьезности повреждения определит МРТ-обследование, которое назначено на четверг.

Миддлтон получил травму во время прохода под кольцо.

За 33 минуты на площадке Крис успел набрать 18 очков, 5 подборов, 8 передач и 2 перехвата.

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