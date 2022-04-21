Еврокубок. Плей-офф. «Партизан» уступил в овертайме «Бурсаспору», «Виртус» обыграл «Литкабелис» и другие результаты

Во вторник, 19 апреля, стартовал плей-офф Еврокубка-2021/22, который пройдет по олимпийской системе.
Сербский «Партизан» проиграл в овертайме турецкому «Бурсаспору». Итальянский «Виртус» одержал победу над литовским «Литкабелисом».
Плей-офф
1/8 финала
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Метрополитан
- Хантер (14 + 10 подборов), Каммингс (12 + 5 потерь), Макрэй (10), Конате (8), Гинат (8) – старт; Хорнсби (14), Халилович (10 + 8 подборов), Си (6), Мулар (5), Йоми (0).
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.30, «Александар Николич Холл»
- Партизан
- Пантер (13), Ледэй (11 + 9 подборов), Мур (8), Копривица (4 + 10 подборов), Загорац (0) – старт; Аврамович (23 + 6 передач), Лессор (20 + 8 подборов), Мадар (11), Трифунович (3), Вукчевич (2), Дангубич (0).
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.30, «Ла Фонтета»
- Валенсия
- Риверо (21), Херманнссон (10 + 6 передач), Клавер (9), Лопес-Аростеги (9), Тоби (8) – старт; Дублевич (15 + 9 подборов), Пуэрто (8), Прадилья (8), ван Россом (7), Хименес (3), Димитриевич (0).
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.45, «Virtus Arena»
- Виртус
- Жете (20 + 6 потерь), Уимс (13), Шенгелия (7 + 8 передач), Хэкетт (6), Теодосич (5) – старт; Сэмпсон (11), Белинелли (8), Херви (5), Мэннион (0), Пайола (0), Тесситори (0).
- Литкабелис
- Орелик (12), Калаицакис (8), Липкявичюс (8 + 7 подборов), Гагич (7), Жемайтис (5) – старт; Радичевич (12), Малдунас (10 + 9 подборов), Гедрайтис (5), Берзиньш (0).
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Гран-Канария Арена»
- Гран-Канария
- Бруссино (15 + 8 подборов), Альбиси (11), Слотер (11), Пустовой (10), Стевич (5) – старт; Эннис (9 + 7 подборов), Сальво (8), Диоп (7 + 8 подборов), Бальцеровски (4), Диоп (4), Лопес (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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