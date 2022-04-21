Еврокубок. Плей-офф. «Партизан» уступил в овертайме «Бурсаспору», «Виртус» обыграл «Литкабелис» и другие результаты

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Во вторник, 19 апреля, стартовал плей-офф Еврокубка-2021/22, который пройдет по олимпийской системе.

Сербский «Партизан» проиграл в овертайме турецкому «Бурсаспору». Итальянский «Виртус» одержал победу над литовским «Литкабелисом».

Еврокубок

Плей-офф

1/8 финала

Метрополитан Франция  –  Рейер Венеция Италия 87:66 (19:13, 21:17, 27:10, 20:26)
Дата проведения
20 апреля, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча
Метрополитан
Хантер (14 + 10 подборов), Каммингс (12 + 5 потерь), Макрэй (10), Конате (8), Гинат (8) – старт; Хорнсби (14), Халилович (10 + 8 подборов), Си (6), Мулар (5), Йоми (0).
Рейер Венеция
Уотт (11), Де Николао (9), Брамос (9), Стоун (5 + 10 передач), Брукс (5) – старт; Маццола (9), Тонут (8), Морган (8), Эходас (2), Черелла (0).

Партизан Сербия  –  Бурсаспор Турция 95:103 OT (20:20, 18:17, 22:27, 24:20, 11:19)
Дата проведения
20 апреля, 21.30, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Партизан
Пантер (13), Ледэй (11 + 9 подборов), Мур (8), Копривица (4 + 10 подборов), Загорац (0) – старт; Аврамович (23 + 6 передач), Лессор (20 + 8 подборов), Мадар (11), Трифунович (3), Вукчевич (2), Дангубич (0).
Бурсаспор
Эндрюс (24 + 8 подборов + 10 передач), Битим (20 + 10 подборов), Дудзински (15), Нидэм (14), Хэйс (6 + 10 подборов) – старт; Холланд (17), Ал (4), Тюрен (3).

Валенсия Испания  –  Гамбург Германия 98:80 (19:22, 29:19, 25:17, 25:22)
Дата проведения
20 апреля, 21.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча
Валенсия
Риверо (21), Херманнссон (10 + 6 передач), Клавер (9), Лопес-Аростеги (9), Тоби (8) – старт; Дублевич (15 + 9 подборов), Пуэрто (8), Прадилья (8), ван Россом (7), Хименес (3), Димитриевич (0).
Гамбург
Котсар (23), Браун (15 + 6 потерь), Хоумсли (14), Хинрикс (3), ДиЛео (0) – старт; Майснер (9), Блуитт (5), Холлатц (5 + 9 передач), Эдиджин (4), Rich (2), Walker (0), Кристен (0).

Виртус Италия  –  Литкабелис Литва 75:67 (18:14, 21:20, 17:18, 19:15)
Дата проведения
20 апреля, 21.45, «Virtus Arena»
Онлайн матча
Виртус
Жете (20 + 6 потерь), Уимс (13), Шенгелия (7 + 8 передач), Хэкетт (6), Теодосич (5) – старт; Сэмпсон (11), Белинелли (8), Херви (5), Мэннион (0), Пайола (0), Тесситори (0).
Литкабелис
Орелик (12), Калаицакис (8), Липкявичюс (8 + 7 подборов), Гагич (7), Жемайтис (5) – старт; Радичевич (12), Малдунас (10 + 9 подборов), Гедрайтис (5), Берзиньш (0).

Гран-Канария Испания  –  Шленск Польша 87:60 (25:18, 17:9, 22:24, 23:9)
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча
Гран-Канария
Бруссино (15 + 8 подборов), Альбиси (11), Слотер (11), Пустовой (10), Стевич (5) – старт; Эннис (9 + 7 подборов), Сальво (8), Диоп (7 + 8 подборов), Бальцеровски (4), Диоп (4), Лопес (3).
Шленск
Кантер (16), Трайс (13 + 6 передач), Каролак (9), Мейерс (6), Джастис (3) – старт; Коленда (5), Трайс (4), Wojcik (2), Tomczak (2), Рамляк (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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