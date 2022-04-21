Еврокубок. Плей-офф. «Партизан» уступил в овертайме «Бурсаспору», «Виртус» обыграл «Литкабелис» и другие результаты

Во вторник, 19 апреля, стартовал плей-офф Еврокубка-2021/22, который пройдет по олимпийской системе.

Сербский проиграл в овертайме турецкому . И тальянский одержал победу над литовским «Литкабелисом».

Плей-офф

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

ЦСКА – первый, «Локо» — четвертый, «Парма» помогает «Енисею» стать седьмой. Итоги недели

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной