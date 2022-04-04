Еврокубок. «Гамбург» сыграет с «Литкабелисом»

В понедельник, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 немецкий «Гамбург» дома сыграет с литовским «Литкабелисом».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Ховентуд Испания - 13-4, Партизан Сербия - 11-5, Метрополитан Франция – 11-6, Андорра Испания - 9-8, Литкабелис Литва - 8-8, Тюрк Телеком Турция - 8-8, Гамбург Германия - 7-8, Шленск Польша - 3-13, Тренто Италия - 1-15, Локомотив-Кубань Россия - 8-4.

Группа В

Положение команд: Гран-Канария Испания - 12-5, Валенсия Испания - 11-6, Цедевита-Олимпия Словения - 10-7, Виртус Италия - 9-7, Будучность Черногория - 9-8, Бурсаспор Турция - 8-9, Венеция Италия - 8-9, Ульм Германия - 7-10, Бурк Франция - 6-11, Промитеас Греция – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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