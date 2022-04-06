Еврокубок. «Метрополитан» сыграет с «Литкабелисом», «Гран-Канария» встретится с «Венецией» и другие матчи

В среду, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 состоятся шесть матчей.

«Метрополитан» сыграет с «Литкабелисом», «Гран-Канария» встретится с «Венецией».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Ховентуд Испания - 12-4, Партизан Сербия - 11-4, Метрополитан Франция – 10-5, Литкабелис Литва - 9-6, Андорра Испания - 9-6, Тюрк Телеком Турция - 7-8, Гамбург Германия - 6-9, Шленск Польша - 3-12, Тренто Италия - 1-14, Локомотив-Кубань Россия - 0-0.

Группа В

Положение команд: Гран-Канария Испания - 12-5, Валенсия Испания - 12-6, Виртус Италия - 11-7, Цедевита-Олимпия Словения - 10-7, Будучность Черногория - 10-8, Венеция Италия - 8-9, Бурсаспор Турция - 8-10, Ульм Германия - 7-11, Бурк Франция - 6-12, Промитеас Греция – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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