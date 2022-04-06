Еврокубок. «Метрополитан» сыграет с «Литкабелисом», «Гран-Канария» встретится с «Венецией» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Партизан Цедевита-Олимпия Гран-Канария Тюрк Телеком Шленск Метрополитан Рейер Венеция Андорра Тренто Литкабелис Промитеас Гамбург Баскетбол

В среду, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 состоятся шесть матчей.

«Метрополитан» сыграет с «Литкабелисом», «Гран-Канария» встретится с «Венецией».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Шленск Польша  –  Андорра Андорра
Дата проведения
6 апреля, 19.45, «Centennial Hall»
Онлайн матча

Тюрк Телеком Турция  –  Гамбург Германия
Дата проведения
6 апреля, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Тренто Италия  –  Партизан Сербия
Дата проведения
6 апреля, 21.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Метрополитан Франция  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
6 апреля, 21.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Положение команд: Ховентуд Испания - 12-4, Партизан Сербия - 11-4, Метрополитан Франция – 10-5, Литкабелис Литва - 9-6, Андорра Испания - 9-6, Тюрк Телеком Турция - 7-8, Гамбург Германия - 6-9, Шленск Польша - 3-12, Тренто Италия - 1-14, Локомотив-Кубань Россия - 0-0.

Группа В 

Промитеас Греция  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
6 апреля, 19.30, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Гран-Канария Испания  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
6 апреля, 22.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания - 12-5, Валенсия Испания - 12-6, Виртус Италия - 11-7, Цедевита-Олимпия Словения - 10-7, Будучность Черногория - 10-8, Венеция Италия - 8-9, Бурсаспор Турция - 8-10, Ульм Германия - 7-11, Бурк Франция - 6-12, Промитеас Греция – 4-13. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Нахожусь в стране под санкциями, на качество моей жизни это никак не влияет». Антон Понкрашов открывает Иран

Анна Позднякова: «Семья разбирается в баскетболе лучше, чем я – в фехтовании»

«В спорте нет никакого импортозамещения». Михаил Терехов — о работе с молодежью и реформе Единой лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные