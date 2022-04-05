Еврокубок. «Бурк» – «Виртус», «Валенсия» встретится с «Ульмом»

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Во вторник, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 французский «Бурк» примет итальянский «Виртус».

Испанская «Валенсия» дома встретится с немецким «Ульмом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа В 

Бурсаспор Турция  –  Будучность Черногория
Дата проведения
5 апреля, 20.45, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Бурк Франция  –  Виртус Италия
Дата проведения
5 апреля, 21.00, «Ekinox»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Ульм Германия
Дата проведения
5 апреля, 21.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания - 12-5, Валенсия Испания - 11-6, Цедевита-Олимпия Словения - 10-7, Виртус Италия - 10-7, Будучность Черногория - 9-8, Бурсаспор Турция - 8-9, Венеция Италия - 8-9, Ульм Германия - 7-10, Бурк Франция - 6-11, Промитеас Греция – 4-13. 

Группа А

Положение команд: Ховентуд Испания - 12-4, Партизан Сербия - 11-4, Метрополитан Франция – 10-5, Литкабелис Литва - 9-6, Андорра Испания - 9-6, Тюрк Телеком Турция - 7-8, Гамбург Германия - 6-9, Шленск Польша - 3-12, Тренто Италия - 1-14, Локомотив-Кубань Россия - 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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